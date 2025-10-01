ABC de la esclerosis múltiple explicada por experto: ¿Es hereditaria? ¿Tiene cura?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este miércoles, 1 de octubre, el neurólogo Leonardo Bello habló en los micrófonos de Salud y Algo Más, en la sección ‘Misterios del cerebro’ para referirse a la esclerosis múltiple.

Así mismo, conversó Alejandro Duarte, quien es diagnosticado con esta enfermedad, para contar cómo ha sido su vida tras su situación de salud.

El neurólogo Leonardo Bello inició su intervención comentando que “la esclerosis múltiple tiene muchos tipos. Se trata de unas cicatrices y se dice múltiple porque afecta a varias partes del cerebro, es una enfermedad crónica”.

El experto comunicó que hay pacientes que pueden terminar en sillas de ruedas, pero que con los tratamientos que se tienen hoy en día es complejo que una persona llegue a esos destinos.

Por ejemplo, mencionó: “Casos como los de Alejandro hoy son más frecuentes”, haciendo referencia a personas que se cuidan, hacen ejercicio, toman sus medicamentos, entre otras cosas

Bello resaltó que la esclerosis múltiple no es hereditaria, pero que no es una enfermedad que tenga cura, “como todas las enfermedades crónicas”.

“Cuando uno dice que no tiene cura, no significa que no tiene tratamiento”, agregó.

Posteriormente, quien hizo su intervención fue Alejandro Duarte, paciente de esta enfermedad desde hace nueve años.

“ Hoy estoy bien, cada vez con más confianza, me siento muy fuerte y muy bien, porque no solo a nivel físico me asiento bien, sino a nivel mental y espiritual”, agregó.

Duarte reveló que “la esclerosis, como tal, es la peor/mejor noticia que ha llegado a mi vida. Yo pensaba 100 kilos, y ahora peso 63. He cambiado la forma de comer, fumaba y tomaba mucho, y no hacía deporte”.

“Hoy en día como mejor y el deporte para mí es vital, y hace 9 años no era así, yo estaba completamente desconectado. Es la peor/mejor noticia porque me hizo cambiar todo para yo no dejarme ganar”, enfatizó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

