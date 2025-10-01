Accidentes de tránsito han costado al sistema de salud más de medio billón de pesos en 2025

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) manifestó que solo en agosto, las IPS radicaron más de 37.847 reclamaciones nuevas por accidentes de tránsito de vehículos fantasma o sin póliza sin SOAT, que equivalen a 91.291 millones de pesos.

Sin embargo, la Adres giró a las clínicas y hospitales durante agosto alrededor de 38.000 millones de pesos, lo que representa más de 524.000 millones de pesos por este tipo de accidentes para el sistema de salud en lo corrido de este año, 1,5 veces mayor a lo registrado en el mismo periodo de 2024 cuando llegó a 346.000 millones de pesos.

Según la información reportada por la Adres, más de la mitad de las reclamaciones correspondió a vehículos identificados sin SOAT, de los cuales el 95,8 % fueron motocicletas, lo que evidencia el alto porcentaje de evasión en el pago de la obligación de aseguramiento SOAT.

Las regiones que concentran el mayor número de reclamos por víctimas de accidentes no cubiertos por el SOAT son, Valle del Cauca con el 29,7 %, Córdoba con el 12,2 %, Atlántico con el 10,4 %, Magdalena con el 7,9 % y Antioquia con el 5,6 %.