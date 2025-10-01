Caldas cuenta con el primer consultorio jurídico para la protección y defensa de los animales

Manizales

El consultorio jurídico para la protección y defensa de los animales, es una alianza entre la Universidad de Manizales y la Gobernación de Caldas que da paso al primero en el país. Tiene como objetivo principal brindar asesoría legal y acompañamiento en casos de presunto maltrato animal, así como fortalecer las rutas de atención en todos los municipios del departamento.

Milena Zamorano, abogada magíster de la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas, destacó que esta iniciativa se enmarca dentro de una estrategia integral que cumple con lo estipulado en la ley Ángel.

“Uno de los proyectos fue la creación de este consultorio jurídico con enfoque de protección y bienestar animal. También hemos avanzado en la formulación de rutas de atención para el maltrato animal en los municipios, en cumplimiento de la ley Ángel (Ley 2455 de 2025)”.

Presencia en todos los municipios de Caldas

Este consultorio jurídico y centro de conciliación, tendrá acción en los 27 municipios de Caldas, donde llegarán con acompañamiento para las personas que tienen denuncias en contra de presuntos maltratadores de animales.

“El consultorio jurídico ha ampliado sus servicios de asesoría y acompañamiento en casos de presunto maltrato animal. Esto permite acercar el cumplimiento normativo a los municipios y garantizar que las personas denunciantes o víctimas cuenten con respaldo jurídico efectivo”.

La función de este espacio para la academia

Por su parte, Julián Andrés Martínez Noreña, director del consultorio jurídico Guillermo Urrutia Restrepo de la Universidad de Manizales, explicó que esta iniciativa también responde a la necesidad académica de innovar en las prácticas profesionales de los estudiantes.

“Queríamos pasar a hacer prácticas mirando otras esferas del derecho, como la protección animal, teniendo en cuenta que hoy en día se han materializado muchos casos de maltrato, como los que han dado origen a las leyes Ángel, Lorenzo y Chiara”.