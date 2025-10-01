Cancillería denunció secuestro de dos colombianas que iban en flotilla rumbo a Gaza
Previamente, la organización Global Sumud Flotilla, había informado que 20 buques “no identificados” se aproximaban a las embarcaciones de la misión.
La Cancillería de Colombia rechazó, en los más drásticos términos, el “secuestro en aguas internacionales”, por parte de la fuerza armada israelí “y en plena violación del derecho internacional y de los Acuerdos de Ginebra, de las ciudadanas colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya, integrantes de la Flotilla Global, a bordo de la embarcación HIO”.
Por eso, el Gobierno de Colombia exigió la liberación inmediata de sus ciudadanas, así como la liberación de todos los demás integrantes de la Flotilla y pide a los gobiernos de España, Bangladesh, Brasil, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Oman, Pakistan, Qatar, Tailandia, Turquia y Sudáfrica actuar prontamente y de consuno para proteger la vida e integridad de sus respectivos connacionales.
“Colombia recuerda que la Flotilla Global navegó el Mediterráneo con tres objetivos: entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, generar conciencia sobre las necesidades humanitarias urgentes del pueblo palestino y alertar sobre la necesidad de detener la guerra en Gaza. Ninguna política de Estado puede justificar la masacre y la detención ilegal de los ciudadanos que quieren aportar a la paz y emprender acciones humanitarias dirigidas a aliviar la hambruna provocada de forma deliberada por los actos ilegales del Estado de Israel en el Territorio ocupado de Palestina”.