Cancillería denunció secuestro de dos colombianas que iban en flotilla rumbo a Gaza

La Cancillería de Colombia rechazó, en los más drásticos términos, el “secuestro en aguas internacionales”, por parte de la fuerza armada israelí “y en plena violación del derecho internacional y de los Acuerdos de Ginebra, de las ciudadanas colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya, integrantes de la Flotilla Global, a bordo de la embarcación HIO”.

Por eso, el Gobierno de Colombia exigió la liberación inmediata de sus ciudadanas, así como la liberación de todos los demás integrantes de la Flotilla y pide a los gobiernos de España, Bangladesh, Brasil, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Oman, Pakistan, Qatar, Tailandia, Turquia y Sudáfrica actuar prontamente y de consuno para proteger la vida e integridad de sus respectivos connacionales.

“Colombia recuerda que la Flotilla Global navegó el Mediterráneo con tres objetivos: entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, generar conciencia sobre las necesidades humanitarias urgentes del pueblo palestino y alertar sobre la necesidad de detener la guerra en Gaza. Ninguna política de Estado puede justificar la masacre y la detención ilegal de los ciudadanos que quieren aportar a la paz y emprender acciones humanitarias dirigidas a aliviar la hambruna provocada de forma deliberada por los actos ilegales del Estado de Israel en el Territorio ocupado de Palestina”.