Crisis de salud en Dosquebradas, usuarios bloquean vías y el hospital suspende servicios a Nueva EPS

Dosquebradas

Dosquebradas vive una grave situación con la salud, sobre todo los usuarios de la Nueva EPS que continúan teniendo problemas con el punto de atención ubicado en la Av. Simón Bolívar, al frente del CAM, y por ello, de nuevo realizaron el bloqueo de esta vía principal.

A esto, se le suma el cierre de los servicios a los afiliados a esta EPS en el hospital Santa Mónica, el centro de salud más importante de Dosquebradas.

A los bloqueos llegaron funcionarios de la Personería del municipio, con el fin de mediar en esta situación logrando hablar con el equipo administrativo de la Nueva EPS.

Según Manuelita Toro, personera de la localidad, el dos de octubre se va a realizar una mesa de trabajo con la EPS para conocer cuales son los acuerdos que se han hecho y mirar sus avances.

“Gestionamos la realización de una mesa de trabajo donde tendremos la participación de los veedores en salud registrados en el municipio Dosquebradas, un representante de la comunidad, los directivos de la nueva EPS y de Discolmets para hacerle seguimiento a las situaciones que se presentan y llegar a unos compromisos con el propósito de generar una prestación del servicio efectiva.”

Usuarios de Nueva EPS sin atención en hospital Santa Mónica

Por otro lado, en las últimas horas se conoció la carta que el hospital Santa Mónica radicó ante la Nueva EPS señalando la suspensión de los servicios hasta que no se realice una mesa técnica donde se lleguen a acuerdos de pago y no se legalice el contrato por evento.

En el mismo oficio, el hospital deja claro que las citas que están agendadas con anterioridad serán cumplidas en el horario y el día establecido y además como cumplimiento de la ley se atenderán los casos de urgencias.

Cabe recordar, que en Risaralda son cerca de 200 mil usuarios que hacen parte de la Nueva EPS y solo en Pereira y en Dosquebradas suman 110 mil.