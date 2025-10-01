Descubren millonario contrabando técnico en importación de carros de diplomáticos: piden acción de Dian

La Agencia ITRC reveló que hay posibles casos de contrabando técnico en las importaciones de vehículos de diplomáticos colombianos.

Esto estaría ocurriendo por fallas en el cumplimiento de la normativa vigente para acceder a los beneficios en tributos aduaneros.

Y es que hay que resaltar que los diplomáticos colombianos que regresan al país al término de su misión tienen exención desde el 30% y hasta un 100% del pago del arancel en la importación de vehículos sin exceder los montos establecidos. Este es un beneficio que se concede a los funcionarios para facilitar sus misiones y el transporte de sus bienes personales.

La directora de la Agencia ITRC, Eva Carolina Madrid, señaló que el perjuicio económico directo suma $38.464 millones, golpeando de forma severa la capacidad de recaudo del Estado en materia aduanera.

Específicamente, la entidad señaló que inspectores aduaneros y el sistema de perfilamiento de riesgos de la Dian omitieron el control al ingreso de vehículos sin el pago de tributos exigibles, generando un posible detrimento fiscal de $37.165 millones entre 2020 y 2024.

“Se identificaron casos de vehículos importados antes o después del periodo permitido para diplomáticos retornados, con un impacto fiscal de $99 millones solo en 2022”, afirmó la entidad en un comunicado.

Así las cosas, estableció que la ausencia de controles sobre el valor permitido para vehículos según la categoría diplomática dejó de recaudar $1.199 millones en aranceles.

Debido a esto, la ITRC solicitó la implementación de controles automatizados en el sistema SIE SYGA SIGLO XXI IMPORTACIONES para verificar: