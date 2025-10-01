Generadoras de energía eléctrica aseguran que no tienen comportamiento desleal

Ante el anuncio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario de abrir un proceso de vigilancia especial a las plantas generadoras de energía eléctrica, Acolgen, que es justamente el gremio donde se reúnen estas mismas, se pronunció asegurando que todos los generadores actúan bajo el marco definido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), bajo la supervisión de la SuperServicios, la SIC y del operador del sistema eléctrico del país que es XM.

Así mismo, ante las advertencias que se vienen realizado desde algunos sectores sobre las variaciones que está teniendo los precios de la energía en bolsa a pesar de que Colombia cuenta con sus embalses totalmente llenos, Acolgen señaló que “las variaciones en los precios de bolsa obedecen a factores de mercado plenamente identificables, tales como cantidad de energía disponible en el sistema, compromisos contractuales, hidrología, costos de combustibles, arranques y paradas de unidades térmicas, y restricciones de red, entre otros”.

De igual forma, Acolgen calificó como faltos de fundamento, los señalamientos en los que se advierte que las generadoras estarían teniendo un comportamiento desleal para generar fluctuaciones de los precios de la energía en bolsa.

En este punto, añadió: “Sugerir que las fluctuaciones en los precios de bolsa provienen de prácticas contrarias a un comportamiento leal en el mercado, carece de fundamento, a menos de que se cuente con evidencia técnica rigurosa. Por tal razón, es clave que la vigilancia anunciada se traduzca en conclusiones basadas en datos objetivos, evitando interpretaciones políticas que debiliten la credibilidad del mercado”.

El gremio aprovechó su respuesta para reiterar que el país tiene un verdadero reto por la falta de entrada de nuevos proyectos, asegurando que “Entre 2021 y lo corrido de 2025, los ingresos efectivos de nueva energía han estado por debajo de lo esperado (7% en 2021; 28% en 2022; 17% en 2023; 25% en 2024; y apenas 1,6% en 2025). En un escenario de demanda creciente, este rezago es el principal factor detrás de la presión al alza de los precios y de futuros riesgos de desabastecimiento”.

Tras lo dicho por Acolgen, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a través de su cuenta de X, aseguró que no se han realizado señalamientos como los expuestos anteriormente por el gremio de las generadoras, sin embargo, reiteró que “estamos obligados a proteger a los usuarios, porque si es un comportamiento extraño que en algunas horas de algunos días el precio sé la energía se dispare casi 10 veces. Que se revise y si todo está en el marco de la ley, pues nada de nervios”.