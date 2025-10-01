Gobernadora del Valle rechaza señalamientos de MinSalud sobre supuestos acuerdos por la reforma

Cali

Haciendo énfasis en que desde 2024 ejerce como primera autoridad del Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, rechazó los señalamientos del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien cuestionó la ponencia alternativa de la reforma a la salud liderada por la senadora Norma Hurtado, del partido de La U, asegurando que esta estaría desconociendo los acuerdos alcanzados con su jefa política.

La mandataria aclaró que ya no es actriz política del Partido de La U, ni congresista y le recordó al ministro que hace más de dos años, en calidad de directora de la colectividad, presentó propuestas para la reforma a la salud, algunas de las cuales fueron aceptadas y otras no.

Toro Torres, le pidió a Jaramillo, abstenerse de hablar de acuerdos descontextualizados, “de jefaturas que no existen y que agreden, no solo la independencia de una senadora sino de una mujer autónoma, inteligente y autosuficiente como la senadora Norma Hurtado”.