MinTransporte denunció que atentaron contra equipos y maquinaria del proyecto Ruta Sol 3

Desde el Ministerio de Transporte se informó que en el corregimiento de Capaca, en el municipio Zambrano, en el departamento de Bolívar, se registró un atentado contra la maquinaría que hay en ese punto del proyecto Ruta del Sol Sector 3, según lo expuesto “hombres fuertemente armados irrumpieron en el frente de obra, intimidaron al personal y quemaron la maquinaria y equipos del proyecto”.

Desde Yuma Concesiones, concesión del proyecto, la situación de orden público en la región es compleja y reviste una alta gravedad, lo que “imposibilita el normal desarrollo de las actividades a cargo de la Concesión, motivo por el cual se procedió a suspender actividades en el tramo afectado hasta nuevo aviso”.

Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Oscar Torres, dijo: “Rechazamos de forma contundente estos actos violentos que atentan contra la vida, la seguridad y la infraestructura del país. Este proyecto es clave para conectar el centro del país con la Costa Caribe, generar desarrollo y conectividad”.

Entre los equipos afectados y declarados en pérdida total se encuentran:

Recicladora y estabilizadora – Wirtgen / WR250: La incineración de este equipo representa un impacto crítico para la obra, al tratarse de una máquina esencial en la ejecución y estabilidad técnica de la vía

Compactador doble rodillo Hamm Min – HAM / HD10 VV

Cisterna de agua alquilada – Chevrolet Isuzu

Buseta de transporte de personal de topografía

Estaciones de topografía y laboratorio (ubicadas en el interior de la buseta al momento del evento).

En cuanto a las labores que se desarrollaban en el punto, la ANI expuso que “eran actividades orientadas a dejar la obra en condiciones técnicas seguras. Se estima que dichas labores requerirán un tiempo mínimo de 15 días de ejecución”.

Finalmente, se dejó claro que la suspensión de labores se mantendrá hasta que haya una completa coordinación con las autoridades del país con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y máquinas que se encuentran en el punto del atentado.