No he contestado ninguna agresión, he sido estoico: Benedetti por pelea con Montealegre en WhatsApp

Luego de que el director de La W, Julio Sánchez Cristo, anticipara en las últimas horas una nueva tormenta dentro del gabinete del presidente Petro debido a la dura discusión entre los ministros Eduardo Montealegre (Justicia) y Armando Benedetti (Interior), el jefe de la cartera política respondió a través de su cuenta en la red social X.

Benedetti escribió: “Hablan de un rifirrafe en el que yo estoy metido. Yo no he contestado ninguna agresión, he sido estoico. Para pelear se necesitan dos, entonces yo no he peleado con nadie. Rectifiquen”.

Esto dijo Armando Benedetti:

Cabe recordar que La W reveló en la tarde del pasado martes, 30 de septiembre, los chats que generaron esta nueva fractura y momento acalorado en el gabinete del presidente Petro, esta vez, en el grupo de WhatsApp en el que están todos los ministros.

De acuerdo con las fuentes, el rompimiento entre Montealegre y Benedetti se remonta a la supuesta molestia del ministro del Interior porque sus colegas no habían renunciado a su visa en solidaridad con el presidente, llamándolos “tibios”.

Esto generó una primera reacción de Montealegre, quien lo cuestionó y encontró, según las fuentes, un respaldo de parte de Angie Rodríguez, directora del DAPRE, a Armando Benedetti, lo cual puso tensa la situación.

En uno de los chats en poder de La W, el ministro de Justicia alertó que desde la oposición se estaba buscando hundir el proyecto de “paz total”, y dilatarlo, momento en el que le reclamó a Benedetti. Allí vino el primer “viajado”.

En ese chat, Montealegre recriminó a Benedetti y le dijo que solo servía para hablar “paja” y sembrar “caos”.

“Angie (Rodríguez). Álvaro Rueda, liberal de Santander, entre otros, quiere hundir el PL (proyecto de ley) de paz total, a punta de dilaciones. Programaron una audiencia para dentro de mes y medio en Barranca. Como van las cosas, ni siquiera se discutirá este proyecto en comisión primera de Cámara. La oposición es tramposa. Y, Benedetti, que solo sirve para hablar paja y sembrar caos, ahora ya no tiene ningún interés en el proyecto, como lo hizo al principio. Así no se puede. El Titanic de la paz, se hundirá.”, escribió duramente el ministro.

Posterior a ese chat, el ministro de Justicia trajo a colación la expresión “tibios” y se la dijo a Benedetti, agregando, además, que solo servía para atacar a su propio gabinete y buscar titulares de prensa, agregando más tensión al asunto.

Montealegre le pidió a Benedetti que renunciara, acusándolo de que el cargo de ministro del Interior le había quedado grande. Esto dice el chat:

“Benedetti es un “tibio” con la paz total. Solo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete. Ahora posa de macho alfa del Gobierno. Benedetti: ya ha causado muchos daños. No sea fantoche. ¡Váyase ya! No más. Este ministerio le quedó grande, sea serio, Yo necesito su ayuda. La necesita el presidente”, sentenció el MinJusticia en otro de los chats.

Tras el mensaje en el chat de ministros, Benedetti reaccionó y le reclamó.

“No Le he hecho nada malo para que hable así de mí. ¡Déjeme quieto! ¡Y bonita forma de pedir ayuda! No leeré más este chat”, respondió Benedetti.

El cruce de mensajes entre los dos funcionarios siguió y Montealegre acusó al ministro del Interior de traicionar al Gobierno, filtrando información a los medios de comunicación.

“Benedetti sigue con el mismo modus operandi: grabó una conversación privada con Laura Sarabia, y luego la filtró a semana, para crear la crisis más grande que ha tenido este Gobierno. Tras de ladrón, bufón. ¡Qué peligro! Aquí el clima laboral lo está haciendo invivible Benedetti, insultando a los ministros y propiciando el caos, ¡Qué belleza!”, afirmó el ministro.

En otro de los mensajes del ministro Eduardo Montealegre contra su compañero de gabinete, lo llama corrupto y le auguró que iba a ir a la cárcel, tal como consta en los chats en poder de La W.