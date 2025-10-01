Polémica por orden de Colpensiones para trasladar ahorros de trabajadores de alto riesgo a esa entidad

Toda una polémica ha suscitado la petición de Colpensiones para que los ahorros que los trabajadores de alto riesgo como bomberos, funcionarios del Inpec, entre otros, tienen en los fondos privados de pensiones (AFP) pasen al fondo público (Colpensiones).

Y es que por una misma orden del Gobierno (concepto 21540 de 2004) esos trabajadores hoy están afiliados a los fondos privados.

“Los fondos privados de pensiones se quedaron con la gente de alto riesgo en una equivocación con la alcahuetería del Gobierno. La gente de alto riesgo no puede estar afiliada a los fondos privados, son más de 45.000. Me refiero a los bomberos, me refiero a los funcionarios de las cárceles, de las minas, etc. Eso implica que los fondos privados de pensiones le deben a Colpensiones, al Gobierno Nacional, $9 billones”, afirmó el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, en un foro de CAMBIO.

Y agregó: “si yo tengo esos 9 billones en Colpensiones me van a ayudar a mermar recursos del presupuesto general de la nación, contribuir con el pilar solidario y pagarle a los 3 millones de viejos que nunca antes le pagaron el el bono pensional de 300.000 y puede implementarse cada año con el salario mínimo del IPC, como lo ha propuesto el señor presidente”.

Es decir, señaló que esa plata la necesita para dar subsidios.

Incluso, las carteras de Trabajo, Hacienda y Salud le mandaron cartas a los fondos privados pidiendo la devolución de esos recursos. Esto ha generado preocupación en los fondos privados de pensiones.

La W conoció que hubo una reunión entre las carteras antes mencionadas y Asofondos (gremio de las AFP) en la que este gremio afirmó que los fondos privados no le deben 9 billones al Gobierno pues esa plata es de los trabajadores.

En esta reunión también acordaron habilitar la cotización de esos trabajadores mientras se hace una mesa técnica para hacer los traslados de forma ordenada, con doble asesoría y de forma voluntaria.

Hay que recordar que las personas de alto riesgo se pensionan con 700 semanas, 55 años y con subsidio que da Colpensiones.