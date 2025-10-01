Polémica por plan de ‘Gestores del orden’ de Alcaldía de Bogotá: ¿se necesita? Debaten concejales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Polémica por plan de ‘Guardianes del orden’ de Alcaldía de Bogotá: ¿se necesita? Debaten concejales

Este martes, 30 de septiembre, en los micrófonos de W Sin Carreta hablaron los concejales de Bogotá Diana Diago y Jesús Araque, quien se refirió la coyuntura que se ha despertado en Bogotá debido al anuncio de la administración distrital de crear la figura de gestor del orden, para lo cual ya se publicó una convocatoria.

La misma Alcaldía de Bogotá informó en la página web de la Secretaría de Seguridad que esta figura de gestores del orden no reemplazarán las funciones de la Policía ni estarán armados.

Además, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, puntualizó que estos gestores “son un cuerpo de choque, no reemplazan a la UNDMO. Son facilitadores entre los ciudadanos y el Distrito”.

Le puede interesar Alcaldía de Bogotá lanzó oficialmente el programa de Gestores del Orden

Así, la primera en intervenir fue la concejal Diago, quien resaltó ver con “descontento” la noticia, pues según dijo, “acá no se habla de orden público y la ciudad pierde otra oportunidad, es un tema burocrático más”.

Y cuestionó: ¿En dónde queda todo el discurso de apoyo a la reserva activa que hay en Bogotá? Lo que vemos es improvisación“.

“Están jugando con la seguridad en Bogotá, necesitamos personas que conozcan del tema”, aseveró.

Por otro lado, el concejal Araque resaltó que “Bogotá no se puede quedar cruzada de brazos”.

“El Gobierno nos está quitando nuestra Policía Nacional, necesitamos más de 8.000 uniformados que apoyen lo que actualmente hay, por eso esa iniciativa, para volver a controlar nuestra ciudad, sobre todo en materia de convivencia y orden público”, comentó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Polémica por plan de ‘Guardianes del orden’ de Alcaldía de Bogotá: ¿se necesita? Debaten concejales 06:04 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: