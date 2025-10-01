Procurador condenó atentado contra miembro del Centro Democrático y exigió investigaciones

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, expresó su total rechazo al atentado sufrido por Luis Naranjo, exconcejal y miembro del Centro Democrático, en Arauca.

El exfuncionario, quien ejerció como concejal del municipio de Saravena, fue víctima de un ataque armado con ráfagas de fusil, las cuales impactaron los vehículos de su esquema de protección.

El procurador Eljach expresó su solidaridad con el exconcejal y exigió además acciones de las autoridades para dar con los responsables del ataque armado.

“Urge rápida acción de las autoridades para garantizar su seguridad y dar con los responsables”, dijo el jefe del Ministerio Público.

Asimismo, reiteró su llamado a que Colombia necesita paz electoral “en todos los territorios”.

Por el momento no se conoce cuál sería el grupo armado, pero Luis Naranjo responsabilizó al ELN, y en un video mostró el estado en el que quedaron los vehículos en los que se transportaba.