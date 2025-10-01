Puente San Jorge se mantiene despejado en el departamento de Córdoba

Montería

El puente San Jorge, a la altura del municipio de Buenavista, Córdoba, se mantiene despejado durante este 1 de octubre, luego de que las comunidades indígenas del sur del departamento manifestaran que están en conversaciones con delegados del Gobierno Nacional para determinar si levantan la protesta o vuelven a bloquear el importante paso nacional para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

“La vía está despejada mientras avanzan lo que todos queremos: los acuerdos. La idea es garantizar el derecho de los que protestan, pero también de los que no participan. Todo depende del diálogo que se está adelantando, lo que queremos es garantías de solución y que se fijen fechas para las ferias; con esto se levanta el paro. De no ser así, nosotros llevaríamos más personal y bloquearíamos la Troncal”, sostuvo el líder de Tierralta, Córdoba, Eduar Petro.

Según lo informado, las ferias serían para la entrega de proyectos productivos que beneficiarían a cerca de 6.000 familias del sur de Córdoba.

Pese a que la ruta nacional que conecta al Caribe colombiano con el interior del país se mantiene despejada, la Policía del departamento de Córdoba mantiene presencia en el puente San Jorge.