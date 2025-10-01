SuperSalud pidió a EPS listado de prestadores que embargan recursos de la salud

El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, pidió acatar la normatividad que ampara los recursos del sistema de salud y que advierte que estos no pueden ser embargados, por lo que pidió a los jueces, EPS e IPS y demás actores del sistema el cumplimiento de la ley.

“He pedido a las EPS detallar el listado de las IPS que embargan los recursos de la salud, a sabiendas de que no se trata de un simple embargo, sino de la afectación del flujo de recursos a toda la red prestadora”, señaló el superintendente de Salud.

Señaló la entidad de inspección, vigilancia y control que la inembargabilidad de los recursos destinados a la salud está fundamentada en lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, la Ley 100 de 1993, el Decreto 780 de 2016, y la jurisprudencia constitucional vigente, así como lo dispuesto en circulares de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General la República y el Ministerio de Salud.

Así como el principio de inembargabilidad señalado por la Corte Constitucional que advierte que con esto se busca garantizar el flujo oportuno de recursos hacia los prestadores del servicio, evitando que decisiones judiciales o administrativas comprometan el derecho fundamental a la salud.