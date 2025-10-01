Video de MinAmbiente sobre agroindustria de la caña desata abucheos y división en Cali

Un video de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, proyectado en el conversatorio Cumbre Mundial de Mujeres cuidadoras de la Biodiversidad en Cali, generó controversia entre los asistentes por lanzar nuevamente fuertes críticas contra la agroindustria de la caña, señalando monopolio de tierras, desabastecimiento de agua para las comunidades, afectaciones al medio ambiente y uso de glifosato.

Mientras algunos abuchearon las palabras de la ministra, lo que obligó a interrumpir el video antes de tiempo, otros exigieron que se proyectara de nuevo.

Cabe recordar que, frente a estas declaraciones, que ya había hecho en otro escenario la ministra, la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, desmintió varias de las acusaciones, en especial el uso de glifosato y defendió al sector señalando que los ingenios han reducido en 50 % el consumo en riego y 30 % en fábricas.

Sobre el uso de la tierra, la líder gremial indicó que solo el 4 % del área de los departamentos cañeros está sembrada en caña, lo que equivale al 9 % del suelo agrícola disponible. Además, el 75 % de estas hectáreas pertenece a más de 12 mil familias productoras.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, defendió la agroindustria, resaltando que se trata de un sector centenario, considerado la primera economía circular del país y motor en el desarrollo de nuevas bioeconomías.

El mandatario lanzó una pulla a ministra Vélez, al señalar que “No podemos permitir que desde afuera vengan a calumniarnos. Somos líderes en Colombia y debemos defenderlo con orgullo.”

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también salió en defensa de la región y respondió las críticas de la ministra recalcando que el departamento no se reduce a la caña de azúcar, pues también produce café, verduras y se avanza en estrategias de seguridad alimentaria.

Además, reiteró a través del viceministro de Ambiente Mauricio Cabrera, la invitación a Vélez a conocer los proyectos productivos de economía circular que se adelantan en la región.

“Yo quiero invitarla para que vea las 400 asociaciones que están sembrando frutas y verduras en el Valle. La invito para que veamos lo que pasa realmente en el Valle del Cauca, no estoy criticando a nadie, estoy pidiendo que trabajemos juntos”.