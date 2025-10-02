Actualidad

Carlos Camargo presenta impedimento para poder participar en discusión de la reforma pensional

El magistrado Carlos Camargo tomó posesión de su cargo el pasado miércoles 1 de octubre. La Sala Plena deberá resolver.

Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Senado

El magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, presentó su primer impedimento para participar en una de las discusiones de la Sala Plena del alto tribunal.

Se trata de la reforma pensional. Allí, Camargo presentó impedimento para integrar la deliberación, argumentando que la demandante de la reforma es Paloma Valencia y ella votó por Camargo en la elección con la cual se convirtió en magistrado.

“En aras de garantizar la imparcialidad de la decisión de este expediente, manifiesto el impedimento para pronunciarme en concreto por tener ‘interés en la decisión’” planteó Camargo.

La presentación del impedimento se realizó en el marco del análisis de varias recusaciones y una solicitud de aclaración de la decisión que encontró vicios en el trámite de la reforma pensional.

Este impedimento se convierte en el primero que presenta Carlos Camargo tras llegar al cargo el pasado miércoles. En su discurso afirmó que cumplirá con proteger la constitución.

