El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cómo es tener una tienda de VHS en 2025? Matthew Renoir contó cómo es su trabajo con “cine retro”

Matthew Renoir es conocido por ser uno de los pocos propietarios que hay en el mundo con una tienda de VHS, por medio de la que ha promovido esta cultura para que no caiga en el desuso en un mundo que ya fue tomado por la experiencia digital.

Según el experto en VHS, la gran diferencia entre este formato y las plataformas streaming es el acceso al contenido.

“El streaming nos da opciones, pero no son infinitas, siempre nos dicen que podemos acceder a lo que queramos, cuando queramos, pero no es así, tiene limitaciones. En cambio, el formato VHS es totalmente tuyo, no tienes que acceder a él por ningún lado, con cuentas y plataformas. Es algo que obtienes y ya se vuelve exclusivamente suyo, en físico”, expresó.

Al igual que su bisabuelo, Matthew se sintió atraído por el séptimo arte. Después de la preparatoria, se matriculó en un colegio comunitario antes de transferirse a la Universidad Estatal de San Francisco para estudiar cine.

Recordó en La Hora del Regreso cuando él y su hermano iban a estas tiendas de alquiler de películas en VHS, siendo ‘¿Quién engañó a Roger Rabbit?’, una de las que más pedían.

¿Cómo sacar adelante una tienda de VHS en un mundo de plataformas streaming?

Según contó Renoir en La Hora del Regreso, el mercado del VHS ya tiene sus clientes fieles, y se sigue haciendo más grande.

“Se trata de un mercado de la nostalgia, muchas de estas películas se están lanzando de forma restaurada, con mejor calidad, pero muchas personas son felices de volver a la tienda y obtener su VHS, porque más que nostalgia hay un respeto por las películas originales”, dijo.

Finalmente, destacó el género de terror clásico como unos de los mejores contenidos en VHS.

Escuche la entrevista completa en W Sin Carreta:

Play/Pause ¿Cómo es tener una tienda de VHS en 2025? Matthew Renoir contó cómo es su trabajo con “cine retro” 18:32 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo