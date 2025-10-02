El 5 de octubre llega la carrera 10K y 15K del Run Tour Avianca 2025: paso a paso para participar / Westend61

El Run Tour Aviancase ha posicionado como una carrera con propósito; pues, a través de esta, la aerolínea invita a los corredores a donar sus millas al Banco de Millas de Lifemiles para apoyar la gestión de sus aliados sociales y ambientales, así como para impactar a las comunidades y ecosistemas estratégicos de los territorios donde vuela.

Solo en 2024, este programa benefició a más de 28.500 personas y apoyó iniciativas ambientales en territorios clave. Además, en lo que va de 2025, ya ha impactado a más de 29.000 personas, por lo que, cada año, miles de personas se reúnen en torno al deporte y con el deseo de apoyar a quienes más lo necesitan.

Al respecto, se pronunció Felipe Andrés Gómez Vivas, vicepresidente de asuntos corporativos y sostenibilidad de Avianca: “El Run Tour Avianca es la muestra de que el deporte puede trascender la meta y convertirse en una oportunidad para transformar vidas y proteger nuestro entorno. Gracias al Banco de Millas, cada paso que dan los corredores se multiplica en acciones concretas de impacto social y ambiental en Colombia y de la región. Ese es nuestro compromiso: generar bienestar donde más nos necesitan, a través de toda nuestra capacidad operativa y nuestra red de rutas como premisa de desarrollo y bienestar”, afirmó.

En ese sentido, el próximo 5 de octubre Bogotá será el escenario de la edición número 12 del Run Tour Avianca, una versión que trae diversas oportunidades e incentivos para los corredores. Por ese motivo, acá le contamos todo lo que debe saber para participar y disfrutar de la experiencia.

Run Tour Avianca 2025: incentivos y retos

Este año, todos los corredores inscritos al Run Tour Avianca 2025 recibirán 325 millas, las cuales podrán ser donadas total o parcialmente al Banco de Millas, promoviendo proyectos sociales y ambientales como las brigadas médicas con Patrulla Aérea Civil Colombiana, la Fundación Operación Sonrisa, Alas para la Gente y CIREC, proyectos de saneamiento básico e higiene en Colombia con Acción Contra el Hambre, la recuperación de ecosistemas marinos con Agenda del Mar, entre otros.

Asimismo, el evento incorporará una nueva categoría de 15K junto a los tradicionales 10K, con la participación de más de 8.000 atletas, que partirán desde la Plazoleta de Alfiles, sobre la Calle 26.

La bolsa de premios será de 15 millones de pesos y 210.000 millas, además de reconocimientos especiales para quienes rompan récords: hombres que bajen de 30 minutos y mujeres de 34 minutos.

En el plano competitivo, la carrera contará con un cartel élite internacional, encabezado por figuras como el keniano Joseph Kiprono Kiptum, campeón del Run Tour 2024, la keniana Viola Jelagat Kosgei y la colombiana Muriel Coneo, quienes, junto a atletas de México, Bolivia, Ecuador y Colombia, prometen una jornada de altísimo nivel deportivo.

¿Cómo participar?

Para quienes quieran hacer parte de los corredores del Run Tour Avianca 2025, las inscripciones están abiertas en www.runtouravianca.com, con un valor de $125.000 COP. No obstante, los grupos de más de 10 personas de empresas, colegios, gimnasios o parques, tendrán descuentos especiales.

A su vez, para donar al Banco de Millas, los socios LifeMiles lo pueden hacer dando clic en este enlace.

De esta manera, el Run Tour Avianca 2025 reafirma su compromiso de ser más que una carrera, pues es espacio donde el deporte impulsa la solidaridad, la salud, la comunidad y el cuidado del medioambiente.