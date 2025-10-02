Expareja de Diddy afirmó que fue presionada por la Fiscalía para presentarse como una “víctima”

Virginia Huynh, que mantuvo una relación sentimental con el rapero Sean Combs, conocido como Diddy, asegura que fue “presionada” por la fiscalía para sentirse “una víctima” del músico.

En una carta presentada al juez federal Arun Subramanian la noche del miércoles 1 de octubre, Huynh indica que proporcionó a la fiscalía “toda la información” y las pruebas de las que disponía, incluyendo fotografías, videos y mensajes de texto.

Sin embargo, en las reuniones con los fiscales se sintió “presionada” para sentirse como “una víctima”: “Les dije que no lo era, pero insistieron en que sí”.

Según Huynh, también conocida como Gina, la fiscalía concluyó que había sido víctima de tráfico sexual y que había participado en “prostitución forzada”, algo con lo que dijo no estar de acuerdo.

La mujer, de 33 años, asegura que estaba preparada para testificar en el juicio pero que su abogado le informó de que finalmente no la llamarían a declarar.

Combs fue hallado culpable el pasado julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, pero fue exonerado de los delitos más graves -tráfico sexual y crimen organizado-, que lo enfrentaban a cadena perpetua.

El rapero conocerá mañana viernes 3 de octubre, su sentencia, que podría ser de un máximo de 20 años.

Huynh, que mantuvo una relación de idas y venidas con Combs entre 2014 y 2019, figuraba como la “Víctima 3” en la acusación de la fiscalía, pero al comienzo del juicio los fiscales comunicaron al juez que no habían podido contactar con ella.

Aunque finalmente Gina no declaró ante el tribunal, otros testigos y víctimas que comparecieron en la corte aseguraron haber visto a Combs siendo violento con ella en 2015.

En su misiva, Gina también subraya que Combs se ha mostrado “cooperativo y respetuoso” con las autoridades, y afirma que, en este último año, no se ha puesto en contacto con ella ni la ha hecho sentir “incómoda”.

Además, considera que el artista seguirá cumpliendo las condiciones impuestas por el tribunal tras su puesta en libertad.

“No escribo esto para restar importancia a la gravedad de los cargos ni criticar a nadie, sino para expresar cómo me sentí durante la investigación y el juicio”, agrega.

El pasado agosto, Huynh pidió la libertad bajo fianza para el que es ahora su expareja, asegurando que este “reconoció” sus errores y se comprometió a tomar “mejores decisiones en el futuro”.

Otros conocidos y familiares del rapero, como compañeros de la prisión, exempleados y algunos de sus hijos, han escrito en los últimos días a Subramanian destacando la faceta “cariñosa” de Combs y pidiendo su libertad.

