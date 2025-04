Video en que ‘Diddy’ golpea brutalmente a su exnovia fue admitido como prueba para juicio

El video en el que el rapero Sean ‘Diddy’ Combs golpea brutalmente a su exnovia, la cantante de R&B Casandra Ventura, y que se hizo viral en redes sociales el año pasado, podrá proyectarse en el juicio por tráfico sexual que enfrenta el artista en Nueva York, dictó este viernes 25 de abril un juez federal.

La defensa del artista había presentado una moción ante el tribunal del Distrito Sur de Manhattan en el que solicitaba al juez del caso, Arun Subramanian, que impidiera mostrar esas imágenes en el proceso judicial, alegando que estaban “manipuladas”.

Por su parte, los fiscales aseguraron en un documento presentado en la corte que el video “representa de forma justa y precisa la agresión” e indicaron que durante el proceso judicial testificarán dos personas que presenciaron los hechos.

“La defensa no puede demostrar que la grabación es inadmisible”, afirmó en la audiencia de Subramanian, que permitió que algunas imágenes de la agresión sean proyectadas pero no entró en detalles sobre cuánto se mostrará de las mismas, según The New York Times.

En el video, difundido por CNN el año pasado y que data de marzo de 2016, el también productor, con una toalla enrollada en la cintura, corre detrás de Ventura en un pasillo del Hotel InterContinental en la zona de Century City, en Los Ángeles.

Al alcanzarla, la agarra por la nuca, la tira al suelo y empieza a darle patadas mientras ella permanece inmóvil. En un intento de la mujer por utilizar un teléfono de la pared del corredor, Combs vuelve a empujarla y le lanza un objeto.

Casandra Ventura, conocida como Cassie, demandó a Combs, con quien salió entre 2007 y 2018, al acusarlo de violencia física y abuso sexual por supuestamente haberla violado y golpeado a lo largo de una década. Los dos lograron un acuerdo monetario pocos días después de presentar esta querella legal.

En la audiencia, los fiscales también afirmaron haber ofrecido a Combs un acuerdo de culpabilidad, que este rechazó, aunque no entraron en detalles sobre dicho pacto.

‘Diddy’, que se encuentra detenido en una cárcel de la ciudad de Nueva York sin posibilidad de fianza, está acusado de varios cargos federales de crimen organizado, tráfico sexual y transporte con fines de prostitución, de los que se ha declarado no culpable. En los últimos meses ha recibido decenas de denuncias por supuestos abusos.

