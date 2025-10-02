Irán condenó la interceptación de la Flotilla Sumud por Israel
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, calificó en un comunicado como “una fragante violación de las leyes internacionales y un acto de terrorismo” la interceptación de las embarcaciones por las fuerzas marítimas de Israel.
Irán condenó este jueves (2 de octubre) la interceptación en aguas internacionales por parte de Israel de barcos de la Global Sumud Flotilla, que se dirigía a Gaza para llevar ayuda humanitaria.
El diplomático llamó a la comunidad internacional a “tomar medidas urgentes” para detener el genocidio en Gaza.
El Ministerio de Exteriores de Israel informó de que “varios barcos” de la Global Sumud Flotilla han sido “detenidos sin problema” y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí.
La flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios que zarparon desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, ha sido interceptada por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.
Israel controla y puede bloquear todo lo que entra y sale de Gaza (personas incluidas) desde 2006, tras la captura del soldado israelí Guilad Shalit, y sobre todo, la victoria electoral de Hamás en Gaza.
