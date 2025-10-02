Francia instó a Israel a garantizar la seguridad de los integrantes de la Flotilla a Gaza. Foto: Getty Images.

Francia instó este miércoles (1 de octubre) a Israel a garantizar la seguridad de los integrantes de las embarcaciones de la Flotilla, que han sido abordados por barcos israelíes, así como su seguridad consular y su regreso “lo antes posible”.

“Francia insta a las autoridades israelíes a garantizar la seguridad de los participantes, su derecho a la protección consular y su regreso a Francia lo antes posible”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, quien había “desaconsejado formalmente a cualquier ciudadano francés viajar a la zona”.

La Flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios zarpados desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, ha sido interceptada por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

El jefe de la diplomacia francesa aseguró que París se mantuvo en contacto regular con las autoridades israelíes “para garantizar que cualquier posible abordaje se llevara a cabo en las mejores condiciones de seguridad posibles”.

El ministro instó asimismo a los participantes de la Flotilla a entregar la ayuda humanitaria que transportan a las organizaciones humanitarias presentes en Gaza para que pueda ser entregada de forma segura.

Escuche W Radio en vivo aquí: