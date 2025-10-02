La Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó la Isla Gigi, ubicada en las Islas del Rosario, que había estado oculta por más de 20 años del radar del Estado, pues fue registrada bajo un nombre equivocado: Isla Kalúa.

La entidad señaló que la isla estaba ocupada irregularmente por personas que la usufructaban y, por ello, pidieron su salida voluntaria.

Incluso, esas personas estarían relacionadas con quienes les quitaron el predio en extinción de dominio.

Según la SAE, el predio está relacionado con procesos de extinción de dominio iniciados por la Fiscalía y, en su trazabilidad, aparecen vinculados los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘Los Mellizos’, señalados en investigaciones por su participación en estructuras de narcotráfico y paramilitarismo, específicamente al Bloque Vencedores de Arauca.

Pero la SAE, además, indaga un lío con el predio, pues en el sistema que registra los inmuebles llamado SIGMA, el estado legal del inmueble es en Devolución, mientras que Certificado de Tradición y Libertad (CTL) les indica una destinación Provisional a favor de la SAE en 2018.

La lujosa isla que recuperó la SAE en Cartagena y que era alquilada por grandes sumas de dinero. Foto: SAE.

