Legisladores denunciarán al presidente de Paraguay por presuntos hechos de corrupción

Un grupo de legisladores de oposición anunció este jueves 2 de octubre, que presentará una denuncia penal contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, por los presuntos delitos de “enriquecimiento ilícito de funcionario público, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio”, entre otros, tras una serie de investigaciones difundidas por medios locales.

La acción fue anunciada en una conferencia de prensa por los senadores de oposición Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Esperanza Martínez y Rubén Velázquez, así como por los diputados Raúl Benítez, Leidy Galeano, Adrián Vaesken y Johanna Ortega, quienes indicaron que acudirán ante la Unidad de delitos económicos y anticorrupción del Ministerio Público.

