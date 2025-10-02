MinInterior calificó como “terrorismo” la operación del Ejército israelí contra flotilla humanitaria

Desde Cartagena, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno adelanta todas las gestiones para que las dos colombianas que iban a bordo de la flotilla humanitaria a Gaza, y que fue interceptada por Israel, sean devueltas a España, puesto que fue el país desde donde partieron a la misión.

“El Gobierno está haciendo gestiones pertinentes y muy fuertes para que sean liberadas y devueltas otra vez a España, porque tengo entendido que ellas entraron por España. En eso el Gobierno está trabajando para que sean llevadas a ese país de forma inmediata”, dijo el ministro.

El jefe de la cartera del Interior también cuestionó la actuación de Israel contra Global Sumud Flotilla y la calificó como terrorista.

“ Porque lo que hizo Israel es terrorismo, es piratería. Cuando uno ve las imágenes, ahí no hay ninguna acción de ningún Estado de Israel. Es invadir en aguas internacionales, en el Mediterráneo, unas naves de una forma como si fueran piratas, como si fueran terroristas”, añadió.

Finalmente, indicó que, aunque tienen poca información al respecto, se ha conocido que ambas mujeres se encuentran en buenas condiciones de salud.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, también se pronunció.

“Espero que las liberen. Este Gobierno hace lo posible por su liberación”, dijo el presidente Petro sobre las dos colombianas que iban en una flotilla rumbo a Gaza y que, asegura, continúan secuestradas.

Esto dijo el presidente Gustavo Petro: