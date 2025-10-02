Internacional

Hamás tildó de “acto criminal” la interceptación israelí de la flotilla rumbo a Gaza

La operación del Ejército israelí contra la Global Sumud Flotilla se inició en la tarde del miércoles y, hasta el momento, 39 barcos de los 42 que la integran han sido interceptados.

Activistas de la flotilla “están seguros” y de camino a Israel: Ministerio Exteriores israelí. Foto: Getty Images.

El grupo islamista Hamás se sumó este jueves a la condena “en los términos más fuertes” del “brutal ataque” contra la Global Sumud Flotilla, interceptada por el Ejército israelí mientras se dirigía a Gaza, lo que considera “un acto criminal” que debe ser condenado por “todos los pueblos libres del mundo”.

“La interceptación de los barcos de la flotilla en aguas internacionales y el arresto de los activistas y periodistas a bordo constituye un ataque traicionero y un acto de piratería y terrorismo marítimo contra civiles”, denunció el grupo en un comunicado este jueves.

Hamás agregó que esta operación se suma al “negro historial de crímenes” de Israel e inflamará “aún más” el enfado de los pueblos de todo el mundo, asegura.

El grupo palestino llama a que los ciudadanos de todo el mundo organicen manifestaciones contra la interceptación de la flotilla y la detención de sus tripulantes, “activistas internacionales que estaban en una misión humanitaria urgente para entregar ayuda” a la población de la Franja de Gaza, “sometida al genocidio y la hambruna sistemática durante dos años”, denuncia.

“Saludos el coraje de los activistas y su determinación por romper al asedio contra nuestro pueblo”, señala el comunicado.

También pide que la ONU y la comunidad internacional “asuman sus responsabilidades legales y morales” sumándose a la condena por el asalto a la flotilla, así como tomando “medidas urgentes” para proteger a los activistas y sus embarcaciones.

El resto de las embarcaciones que formaban la Flotilla, los barcos más pequeños, continúan la navegación, pero es casi seguro que serán también interceptados en breve, informó a EFE la portavoz italiana de la flotilla, Maria Elena Delia.

