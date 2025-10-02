Hamás tildó de “acto criminal” la interceptación israelí de la flotilla rumbo a Gaza

El grupo islamista Hamás se sumó este jueves a la condena “en los términos más fuertes” del “brutal ataque” contra la Global Sumud Flotilla, interceptada por el Ejército israelí mientras se dirigía a Gaza, lo que considera “un acto criminal” que debe ser condenado por “todos los pueblos libres del mundo”.

“La interceptación de los barcos de la flotilla en aguas internacionales y el arresto de los activistas y periodistas a bordo constituye un ataque traicionero y un acto de piratería y terrorismo marítimo contra civiles”, denunció el grupo en un comunicado este jueves.

Hamás agregó que esta operación se suma al “negro historial de crímenes” de Israel e inflamará “aún más” el enfado de los pueblos de todo el mundo, asegura.

El grupo palestino llama a que los ciudadanos de todo el mundo organicen manifestaciones contra la interceptación de la flotilla y la detención de sus tripulantes, “activistas internacionales que estaban en una misión humanitaria urgente para entregar ayuda” a la población de la Franja de Gaza, “sometida al genocidio y la hambruna sistemática durante dos años”, denuncia.

“Saludos el coraje de los activistas y su determinación por romper al asedio contra nuestro pueblo”, señala el comunicado.

También pide que la ONU y la comunidad internacional “asuman sus responsabilidades legales y morales” sumándose a la condena por el asalto a la flotilla, así como tomando “medidas urgentes” para proteger a los activistas y sus embarcaciones.

El resto de las embarcaciones que formaban la Flotilla, los barcos más pequeños, continúan la navegación, pero es casi seguro que serán también interceptados en breve, informó a EFE la portavoz italiana de la flotilla, Maria Elena Delia.

