MinTransporte y ANI establecieron tarifas diferenciales en cuatro peajes de la vía al Llano

El sector transporte del Gobierno Nacional (Ministerio de Transporte y la ANI) informó que se establecieron tarifas diferenciales en cuatro peajes de la vía Bogotá – Villavicencio, dando cumplimiento, así, a uno de los acuerdos adquiridos con manifestantes, transportadores y comunidades aledañas a los municipios de Chipaque, Cáqueza y Guayabetal.

Así mismo, se dejó claro que las tarifas diferenciales estarán vigentes y se aplicarán únicamente durante el tiempo que se tome en restablecer la movilidad por el kilómetro 18, el cual se encuentra afectado debido a un deslizamiento de grandes proporciones.

¿Cómo serán las tarifas?

En cuanto a las tarifas, se espera aplicar una diferencial del 50% para los vehículos de las categorías IV, V, VI y VII, en otras palabras, los vehículos de carga o pesados se ahorrarían el 50% del valor del pago del peaje.

Para vehículos categorías I, II y III, que hacen referencia a automóviles, camperos, camionetas, buses, busetas, microbuses, vehículos de pasajeros y de transporte de carga que tienen 3 y 4 ejes, se aplicará el 30% de descuento, por lo que deberán pagar solamente un 70% del valor de la tarifa.