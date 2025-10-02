Policía confirmó la muerte del sospechoso del ataque frente a sinagoga de Mánchester

Equipo de desactivación de explosivos frente a la sinagoga en Mánchester. Foto: Oli SCARFF / AFP / OLI SCARFF

La policía de Mánchester confirmó la muerte, por disparos de las fuerzas de seguridad, del sospechoso de ser el autor de la muerte de dos personas, en un ataque cometido el jueves 2 de octubre, frente a una sinagoga en la ciudad inglesa.

“Tres personas murieron, incluido el atacante”, indicó, en la red social X, la policía, que esperaba la intervención de un equipo de desactivación de explosivos para confirmar si el sospechoso seguía vivo o estaba muerto, ya que llevaba consigo “objetos sospechosos”.

Escuche W Radio en vivo: