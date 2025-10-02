Internacional

Policía confirmó la muerte del sospechoso del ataque frente a sinagoga de Mánchester

La policía esperó la intervención de un equipo de desactivación de explosivos para confirmar si el sospechoso seguía vivo o estaba muerto.

Equipo de desactivación de explosivos frente a la sinagoga en Mánchester. Foto: Oli SCARFF / AFP

Equipo de desactivación de explosivos frente a la sinagoga en Mánchester. Foto: Oli SCARFF / AFP / OLI SCARFF

La policía de Mánchester confirmó la muerte, por disparos de las fuerzas de seguridad, del sospechoso de ser el autor de la muerte de dos personas, en un ataque cometido el jueves 2 de octubre, frente a una sinagoga en la ciudad inglesa.

“Tres personas murieron, incluido el atacante”, indicó, en la red social X, la policía, que esperaba la intervención de un equipo de desactivación de explosivos para confirmar si el sospechoso seguía vivo o estaba muerto, ya que llevaba consigo “objetos sospechosos”.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad