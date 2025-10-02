Procuraduría llamó la atención a 11 departamentos para que cumplan con los planes de seguridad vial. Foto: Policía Caldas, seccional de Tránsito y Transporte.

Los departamentos que aparecen en el listado de llamado de atención por parte de la Procuraduría General de la Nación son: Amazonas, Antioquia, San Andrés, Cauca, Chocó, Córdoba, Meta, Quindío, Santander, Sucre y Vaupés. Asimismo, figuran las alcaldías de Arauca, Cartagena, Yopal, Quibdó, Riohacha, Villavicencio, Sincelejo y Mitú.

Según el Ministerio Público, estas jurisdicciones “aún no han formulado ni adoptado sus Planes Locales de Seguridad Vial (PLSV), pese a que la ley los obliga a contar con esta herramienta clave para salvar vidas y reducir la siniestralidad en las carreteras”.

“La entidad recordó que la Ley 2251 de 2022 (Ley Julián Esteban) establece la obligatoriedad de los PLSV y que estos deben armonizarse con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031, aprobado mediante el Decreto 1430 de 2022”, puntualizó.

Asimismo, solicitó a las administraciones territoriales establecer un cronograma con responsables y plazos, para coordinar con la Agencia Nacional de Seguridad Vial la asistencia necesaria y explicar las causas del atraso, junto con las medidas correctivas que adoptarán.

Finalmente, la Procuraduría precisó que “cumplir con esta obligación no es solo un trámite legal, sino un compromiso real con la ciudadanía, pues se trata de prevenir muertes y lesiones graves”.

Reacciones de la Gobernación de Córdoba:

Tras el informe de la Procuraduría General de la Nación, La W consultó con la administración departamental, la cual informó a través de la Secretaría de Tránsito que el referenciado requerimiento habría sido presentado.

“En relación con el Plan departamental de Seguridad vial, le informamos que La Gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Tránsito y Movilidad Departamental celebró el contrato No. ST-CMA-001-2024, cuyo objeto fue Consultoría especializada para el diagnóstico y actualización del Plan Departamental de Seguridad Vial de Córdoba y formulación e implementación del plan estratégico de control contra la informalidad en el transporte, 2025- 2031, el cual fue terminado en la fecha 28 de marzo de 2025”, sostuvo la administración departamental.

“El documento Técnico de actualización al Plan Departamental de Seguridad Vial de Córdoba 2025 -2031, fue presentado, discutido y aprobado por los miembros del Comité Departamental de Seguridad Vial en su segunda sesión, el día 15 de julio de 2025. Acto seguido pasó a revisión por parte de la ANSV, quien emitió una solicitud de corrección al documento”, señaló.

“En atención a la solicitud de corrección al documento por parte de la ANSV, se procedió con el proceso de revisión y ajuste, el cual quedo listo y enviado, a la espera de la aprobación final, con el fin de expedir el acto administrativo de adopción e iniciar la ejecución”, agregó.

Al tiempo, informaron que la Secretaría de Tránsito de Córdoba contaría con un plan de trabajo para el 2025, el cual estaría encaminado a prevenir accidentes en las vías del departamento, donde cerca de 200 personas han perdido la vida en lo que va corrido del año.