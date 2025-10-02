Investigan muerte de reconocido creador de contenidos del municipio de Ayapel, Córdoba. Foto: La W con Julio Sánchez Cristo( Thot )

Montería

Tras la muerte del reconocido creador de contenidos del municipio de Ayapel, Córdoba, Sahamir Henrique Marsiglia Acevedo, quien se identificaba en redes sociales como ´El Sami’, el pasado 1 de octubre, el hospital San Jorge de Ayapel emitió una comunicación en la que rechazó que el deceso estuviera relacionado con una supuesta negligencia médica por parte de la E.S.E.

Según el centro médico, “el paciente ingresó el 1 de octubre de 2025, inmediatamente nuestros profesionales de medicina procedieron con la atención por urgencias, encontrando que el paciente ingresa sin signos vitales, el paciente presentaba todos los signos postmorten”.

“No obstante a lo anterior, nuestros médicos procedieron a realizar al paciente un proceso de electro confirmatorio con resultados negativos. No es cierto que la E.S.E. haya negado, dilatado y omitido realizar la atención básica en salud del señor Sahamir Henrique Marsiglia Acevedo (QEPD)”, agregó.

Pese a lo establecido, varios usuarios de redes sociales en Ayapel han insistido en que el lamentable caso sí estaría relacionado con una presunta negligencia médica. En ese sentido, las autoridades competentes adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer lo ocurrido.