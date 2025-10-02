Autoridades mantienen alerta en más del 50% del territorio cordobés por tormentas eléctricas
La Oficina de Gestión de Riesgo del departamento advirtió que las fuertes lluvias e intensos vientos han dejado siete personas muertas en esta sección del país.
Montería
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), advirtió que la alerta por tormentas eléctricas se mantiene en más del 50% del territorio cordobés. La autoridad ambiental solicitó especial atención en Montería.
“Se prevén lluvias de intensidad moderada a fuerte con probabilidad de vientos intensos y tormentas eléctricas en amplios sectores del departamento, con especial énfasis en los municipios Alto, Medio y Bajo Sinú, en la zona costera, especial atención”, se informó por parte de la CVS en la noche del 1 de octubre.
En ese sentido, insistieron en las siguientes recomendaciones:
-Evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas.
-Suspender actividades al aire libre ante la presencia de relámpagos.
-Desconectar equipos electrónicos durante las tormentas.
-Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Actualmente, más de 15 municipios se encuentran en calamidad pública por fuertes lluvias e intensos vientos, los cuales han dejado siete personas muertas en esta sección del país. Asimismo, la Oficina de Gestión de Riesgo de Córdoba ha reportado más de 20.000 damnificados.