Regiones

Autoridades mantienen alerta en más del 50% del territorio cordobés por tormentas eléctricas

La Oficina de Gestión de Riesgo del departamento advirtió que las fuertes lluvias e intensos vientos han dejado siete personas muertas en esta sección del país.

Tormenta eléctrica, imagen de referencia // Getty Images

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), advirtió que la alerta por tormentas eléctricas se mantiene en más del 50% del territorio cordobés. La autoridad ambiental solicitó especial atención en Montería.

Se prevén lluvias de intensidad moderada a fuerte con probabilidad de vientos intensos y tormentas eléctricas en amplios sectores del departamento, con especial énfasis en los municipios Alto, Medio y Bajo Sinú, en la zona costera, especial atención”, se informó por parte de la CVS en la noche del 1 de octubre.

En ese sentido, insistieron en las siguientes recomendaciones:

-Evitar refugiarse bajo árboles durante tormentas.

-Suspender actividades al aire libre ante la presencia de relámpagos.

-Desconectar equipos electrónicos durante las tormentas.

-Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Actualmente, más de 15 municipios se encuentran en calamidad pública por fuertes lluvias e intensos vientos, los cuales han dejado siete personas muertas en esta sección del país. Asimismo, la Oficina de Gestión de Riesgo de Córdoba ha reportado más de 20.000 damnificados.

