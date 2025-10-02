Córdoba: hallan sin vida a una manatí bebé en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) informó que en la tarde este 1 de octubre fue reportado por la comunidad el hallazgo de una manatí hembra bebé sin vida en el Puerto Las Lamas, ubicado en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, en el municipio de Momil, Córdoba

“Inmediatamente después de recibir la alerta ciudadana, un equipo de profesionales de la CVS se desplazó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo del ejemplar y garantizar el manejo técnico y sanitario correspondiente. La manatí fue trasladada a las instalaciones de la Estación Piscícola de la CVS en Lorica, donde se adelantará el proceso de necropsia con el fin de determinar las causas del deceso del animal”, se informó por parte de la autoridad ambiental a través de un comunicado.

Lea también en La W: Conservatismo en Córdoba: entre alianzas y rupturas de cara a las elecciones a Congreso

De acuerdo con lo establecido, el manatí antillano (Trichechus manatus) es una especie catalogada como vulnerable y se encuentra bajo especial protección en Colombia. En ese sentido, se puntualizó que “la CVS mantendrá informada a la ciudadanía sobre los resultados de la necropsia una vez se concluyan los análisis correspondientes”.

Cabe recordar que, en lo que va corrido del año 2025 se han registrado dos reportes de muertes de manatí. El primer caso se presentó el pasado mes de mayo en el municipio de Ayapel.