“Quiero decirles que soy inocente”: reaparece exmagistrado Tarquino, condenado por Cartel de la Toga

Este jueves en el Palacio de Justicia se llevó a cabo la audiencia de sustentación del recurso de casación que presentó el exmagistrado Camilo Tarquino Gallego, contra la s entencia en su contra por el ‘Cartel de la Toga’.

Lea más: Confirman condena de seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Tarquino

Tarquino fue condenado en dos instancias consecutivas a seis años de prisión por haber exigido a Alejandro Lyons más de 20.000 millones de pesos a cambio de favorecerlo, en la Sala Penal, en el proceso que se le seguía por hechos de corrupción como el ‘Cartel de la Hemofilia’.

Le puede interesar Cartel de la toga: Condenan a expresidente de la Corte Camilo Tarquino

La Fiscalía pidió dejar en firme la condena de seis años de prisión contra Tarquino al indicar que los fallos que lo condenaron estuvieron ajustados a derecho y no hubo irregularidades en su sentencia por haber participado en el entramado de corrupción.

El ente acusador señaló, por ejemplo, que no hubo irregularidades en la valoración de los testimonios de los políticos, como Alejandro Lyons, quienes fueron objeto de las peticiones económicas de Tarquino, en varias reuniones en Bogotá en el año 2014.

“En el curso de la investigación orientada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se estableció que el exfuncionario, en dos de los encuentros conocidos, pidió dinero para facilitar acercamientos con personas o funcionarios que conocían detalles sobre los asuntos por los que era investigado el exmandatario o podrían impedir actuaciones en su contra” expuso en su momento la Fiscalía.

Por su parte, el propio Tarquino ejerció su defensa material ante la Sala Penal y aseguró que es inocente. Cabe recordar que este exmagistrado alcanzó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Tarquino dijo que le parecía lamentable asistir a la Corte en condición de procesado cuando perteneció “20 años” a la misma en condición de magistrado suplente y titular posteriormente.

“Tengan la seguridad que nunca le falté a esta Corte, que nunca la deshonré ni como magistrado ni como abogado en ejercicio” aseguró Camilo Tarquino.

Asimismo, cerró su corta intervención diciendo que “cree” en Dios, y además “creo en la justicia quiero decirles que yo soy inocente”.

La Procuraduría y las víctimas reconocidas en el caso, pidieron por su parte dejar en firme el fallo condenatorio contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia.