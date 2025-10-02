Sena tiene vacantes disponibles en Canadá para colombianos: el salario es de más de $9 millones

En Colombia el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es una de las instituciones académicas públicas de más relevancia.

Sin embargo, también es una institución que, por medio de su Agencia Pública de Empleo (APE) brinda la oportunidad a colombianos de poder ejercer sus profesiones en otros países con sus vacantes laborales en el exterior.

Así, en esta ocasión el SENA informó este 2 de octubre que se abrió una nueva vacante de empleos en Canadá.

¿De qué trata la convocatoria?

El Sena explicó en su web que “los candidatos deberán registrar su hoja de vida en la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo SENA: https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx“.

Así mismo, resaltaron que las personas interesadas en participar en esta convocatoria “deberán cumplir al 100% con el perfil solicitado por el empresario” y, además, "deberán tener pasaporte o iniciar trámite".

En esa línea, el Sena explicó que la convocatoria es para el cargo de plomero y son 20 vacantes las que hay disponibles.

¿Cuáles requisitos se exigen?

Educación: Técnico o que cuente con certificados de capacitación, como ayudante de plomería.

36 meses (3 años). Idioma: Inglés Intermedio nivel B2. (Debe como primer filtro presentar entrevista virtual en inglés.)

¿Cuál es el tipo de contrato y el salario?

Tipo de contrato: Fijo.

Fijo. Duración del contrato: 24 meses.

24 meses. Salario: El salario es de 3.466.666 CAD mensuales, lo que equivale aproximadamente a $9′400.336 COP mensuales.

Completa. Horario de trabajo: 40 horas semanales.

40 horas semanales. Lugar de ejecución de las vacantes: Canadá.

¿Hay beneficios laborales?

El Sena explicó que sí.

Prestaciones sociales: Horas Extras .

Horas Extras Beneficios: Visa de trabajo para aplicante y tiquete de Bogotá-Canadá sin costo, beneficios adicionales relacionados con condiciones laborales seguras.

¿Cuáles son las funciones que debería cumplir en caso de ser seleccionado?

Reparar y mantener las tuberías y accesorios de sistemas de desagüe, abastecimiento de agua y drenaje en instalaciones domésticas, comerciales, industriales y redes externas.

abastecimiento de agua y drenaje en instalaciones domésticas, comerciales, industriales y redes externas. Instalar, reparar y mantener aparatos y equipos sanitarios en establecimientos comerciales, industriales y domésticos

Interpretar planos impresos, dibujos y especificaciones para determinar el trazado y la disposición de los sistemas de tubería, red de suministro de agua, sistemas de desagüe y drenaje.

Localizar y marcar la ubicación de las conexiones de tuberías, sanitarios y accesorios en los pisos y paredes averiados para reparar las válvulas y salidas.

Ajustar la tubería al tamaño requerido midiendo, cortando, aterrajando, biselando, ranurando y utilizando herramientas manuales y mecánicas.

Hacer perforaciones para tubos en paredes y pisos utilizando herramientas manuales, mecánicas o máquinas.

Inspeccionar los sistemas y tuberías instalados para la realización de pruebas de presión o estanqueidad de los mismos.

Sujetar los tubos usando acoples, pernos, anclajes, cemento, soldadura, entre otros, de acuerdo con especificaciones técnicas.

Realizar instalaciones de agua potable para tanques de almacenamiento elevado y subterráneo en instalaciones domésticas, comerciales e industriales

Instalar tuberías y accesorios de sistemas de desagüe, abastecimiento de agua y drenaje de acuerdo con los diseños y/o planos en instalaciones domésticas, comerciales, industriales y redes externas.

Instalar medidores de agua de acuerdo con la norma técnica utilizando herramientas manuales.

Calcular los materiales, insumos, accesorios y equipos requeridos para la instalación, reparación y mantenimiento de sistemas abastecimiento, desagüe y drenaje de agua en instalaciones domésticas, comerciales, industriales y redes externas.

Instale, ensamble y conecte tuberías, accesorios (como lavabos, inodoros y duchas) y electrodomésticos que usan agua.

Inspeccione regularmente los sistemas de plomería, diagnostique problemas y realice reparaciones para garantizar un funcionamiento adecuado y evitar fallas de funcionamiento

Fechas de la convocatoria:

Apertura: 2 de octubre de 2025.

2 de octubre de 2025. Cierre: Al cumplirse el número de candidatos postulados solicitados por la empresa antes del 13 de octubre de 2025.

Cabe recordar que a la fecha y hora de la publicación de este artículo, la convocatoria y los cupos siguen disponibles.

¿Cómo inscribirse?

Si desea aplicar, haga clic en este enlace. Si desea conocer más información, haga clic en este enlace.