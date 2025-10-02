Una boyacense hace parte de las dos colombianas que fueron retenidas por Israel

Luna Valentina Barreto, nacida en Sogamoso (Boyacá), es una de las colombianas que fue detenida por Israel cuando la Flotilla Global Sumud se dirigía a Gaza.

Sogamoso

Una de las colombianas que fueron detenidas por Israel, mientras se dirigían a Gaza para llevar ayudas humanitarias, es una boyacense.

Se trata de Luna Valentina Barreto, de 24 años, oriunda del municipio de Sogamoso y quien vive hace más de dos años en Palestina con su pareja, fue retenida por tropas israelitas cuando se dirigían en la Flotilla Global Sumud a Gaza para llevar ayudas humanitarias.

“Tuvimos la oportunidad de conocerla en el marco de la Pandemia, donde diferentes individualidades nos organizamos para llevar alimentos a las familias más vulnerables de Sogamoso, que tenían trapos rojos en sus casas, y ella hizo parte de esta iniciativa. Desde ese entonces, hemos sido testigos y hemos evidenciado cómo Luna ha sentido una gran sensibilidad y ha estado dispuesta a estar al servicio de la educación comunitaria, de la organización social y de las organizaciones de mujeres que promueven los derechos de las comunidades indígenas, de las comunidades rurales, de las comunidades periféricas y de las comunidades que constantemente son vulneradas, no solo en Colombia, sino en el mundo”, afirmó Anyi Pacagui, amiga de Luna.

Por su parte, el concejal de Sogamoso Hernán Triana, indicó que Luna Valentina es una joven muy activa y muy humanitaria.

“Luna es una joven artista de la ciudad de Sogamoso e hizo parte de muchos procesos culturales y sociales, también rurales. Yo conozco parte de su trabajo, de su obra. Tengo colegas y compañeras que trabajaron con ella en actividades sobre todo de impacto social y podría describirla por lo que conozco de su trabajo, pues es una persona muy humana”, indicó Triana.

Hoy diferentes organizaciones sociales del municipio de Sogamoso se reunirán en el Parque de la Villa donde realizarán un plantón, con el fin de pedir por la liberación de Laura Valentina Barreto. El encuentro será a las 6:00 de la tarde.