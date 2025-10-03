Asesinaron a trabajador de la Alcaldía de Jamundí. Foto: suministrada.

En hechos que son materia de investigación fue asesinado Nilson Julián Cañaveral, trabajador oficial de la Alcaldía de Jamundí, adscrito a la Secretaría de Infraestructura.

De acuerdo a información preliminar, la víctima fue atacada por hombres armados en la vereda El Descanso, zona rural del municipio.

Al momento del ataque, Cañaveral se encontraba operando maquinaria amarilla, cumpliendo sus labores de mejora y mantenimiento de vías.

“Las autoridades competentes, adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsable de este crimen que enluta a nuestro municipio”, señaló Sencion Arboleda, secretaria de Gobierno de Jamundí.

Aunque las autoridades no han establecido quienes estarían detrás de este ataque, no descartan que se trate de un accionar de la estructura, Jaime Martínez, de las disidencias de las FAR que operan en esta zona del territorio Vallecaucano.