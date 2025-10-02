Investigan ataque armado contra juez de familia de Cali

Una de las primeras hipótesis apunta a que se habría tratado de un intento de hurto. Crédito: Mongkol Nitirojsakul / Getty Images.

Cali

Las autoridades de Cali investigan el ataque en el que resultó herido el juez segundo de familia de oralidad, identificado como Sebastián Evelio Mora.

De acuerdo con la información oficial, el togado salió de su residencia en el barrio Granada cuando le dispararon, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Según el reporte, su estado de salud es estable.

La Secretaría de Seguridad de Cali confirmó la apertura de una investigación a cargo de un equipo especializado, con el fin de esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

“Se ha destinado una capacidad especializada para poder identificar las causas de esta afectación al juez. Por supuesto que vamos a estar muy atentos en su acompañamiento, nuestra solidaridad con él y su familia”, indicó el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.

Una de las primeras hipótesis apunta a que se habría tratado de un intento de hurto.

El Tribunal Superior de Cali expresó su rechazo frente al ataque y manifestó su solidaridad con el togado y con su familia.