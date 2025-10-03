Atraparon a ‘Los Isleros’, grupo delincuencial que tenía azotada a estaciones de servicio en Boyacá

La Policía Metropolitana de Tunja en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron a tres hombres con los alias de “Acosta”, “Raúl” y “Daniel” / Foto: Policía Metropolitana de Tunja.

Tunja

La Policía Metropolitana de Tunja, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación capturaron a tres personas señaladas de cometer varios atracos en estaciones de servicio en el departamento.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes, tres hombres pertenecientes al grupo delincuencial denominado ‘Los Isleros’, habrían cometido varios robos en las estaciones de gasolina de los municipios de Tuta, Motavita, Cómbita y Ventaquemada.

“Tras una investigación se logró desarticular el grupo de delincuencia común organizado ‘Los Isleros’, quienes habían cometido hurto en las estaciones de servicio Tuta, Cómbita, Motavita y Ventaquemada. Estos delincuentes aprovechaban la noche y madrugada para hurtar el dinero del producido de los trabajadores de estas estaciones de servicio”, señaló el coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

El coronel Lemus Pinto indicó además que la investigación, que llevó a la captura de tres personas que eran conocidas con el alias de “Acosta”, “Raúl” y “Daniel”, tuvo una duración de 8 meses.

“Luego de 8 meses de investigación se recopiló información relevante para adelantar el proceso de allanamiento en el municipio de Tuta y dar captura a 3 delincuentes que se refugiaban en Tunja y Soacha. En medio de la diligencia se logró la incautación de una motocicleta con la que realizaban los hurtos, un dispositivo móvil, un arma traumática tipo pistola, dos proveedores y 53 cartuchos para la misma”, agregó.

Los capturados, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y presentados ante un juez de control de garantías, en donde aceptaron los cargos que se les imputaron, tenían anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y agravado, lesiones personales y violencia intrafamiliar.