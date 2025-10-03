Central de Transporte de Santa Marta suspendió actividades

Santa Marta

La central de transporte de Santa Marta mantiene suspendida sus actividades ante las diferencias administrativas entre la entidad y la empresa ‘Transportes Sensación’, situación que afecta a más de mil usuarios que diariamente llegan hasta el lugar.

Según la información entregada por la gerencia de la terminal a través de un comunicado, ante el incumplimiento contractual por parte de la empresa Transporte Sensación, se limitó el ingreso de vehículos de servicio especial.

Pese a múltiples llamados a socialización previa, cuyo fin era evitar afectaciones en la movilidad de más de mil usuarios a diario, la empresa privada hizo caso omiso y no contempló que al inmueble público solo pueden ingresar y salir los buses que prestan servicio intermunicipal.

Le puede interesar: Frustrado intento de robo a empresa de valores deja 10 capturados en Santa Marta

Por su parte, la empresa en mención manifestó que existen una serie de irregularidades y presuntas persecuciones por parte del gerente, a quien señala de impedir la operación normal de su compañía. “Yo llevo 14 años con el parqueadero dentro de la terminal, un espacio que recibí en malas condiciones y que adecué con una inversión de más de 80 millones de pesos. Hoy quieren sacarme sin reconocer esos aportes y sin esperar el fallo de un juez”, precisó Nairobi Alvarado Rodríguez, representante de la empresa.

Asimismo, explicó que el conflicto ya está en instancias judiciales y que existe una consignación de 100 millones de pesos en el Banco Agrario como medida cautelar, mientras se define el litigio. Sin embargo, manifiesta que al no permitirle el ingreso se perjudica a la comunidad en general.

Finalmente, los usuarios, trabajadores de los restaurantes y las demás empresas de trasporte esperan que se solucione la situación teniendo en cuenta que las pérdidas son millonarias.