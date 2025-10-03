Comisión de Disciplina Judicial pide investigar libertad de presunto feminicida en Atlántico

En el marco del Conversatorio Nacional del Consejo Superior de la Judicatura que se realiza en Manizales, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez Tamayo, confirmó que se compulsaron copias a la Comisión Seccional del Atlántico para que se investigue las circunstancias en las que fue dejado en libertad un señalado feminicida en el municipio de Sabanalarga.

Se trata de Jorge Leonardo Piña Rodríguez, procesado como el presunto responsable del feminicidio de Nalif Esther Blanco Olmos.

La mujer fue asesinada el pasado 30 de noviembre de 2024 en una vivienda del barrio San Carlos.

El sujeto se entregó a las autoridades durante las investigaciones y testimonios que revelaron el altercado que habría entre él y la víctima.

Sin embargo, después de permanecer privado de la libertad por los hechos, un juez promiscuo de Sabanalarga ordenó su libertad inmediata por vencimiento de términos.

La situación generó una fuerte indignación en la región y el rechazo de la familia de la víctima, quienes reclamaron que la decisión se habría tomado sin el concurso del Ministerio Público.

“Este 30 de septiembre se conoció un comunicado de la familia de la víctima, en el cual expresaron su desconcierto con la decisión que, según ellos, se tomó sin la presencia del Ministerio Público, hechos que deben ser verificados por la jurisdicción disciplinaria”, señaló la Comisión.

Ante la gravedad de la situación, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial pidió indagar y determinar si con ocasión a los hechos hay lugar o no a una falta disciplinaria.

Asimismo, solicitó identificar a los presuntos autores de dicho comportamiento.