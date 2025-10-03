Confirman que disidencias están detrás del asesinato de trabajador de la Alcaldía de Jamundí

La comunidad de Jamundí despidió a Nilson Julián Cañaveral, con emotivo homenaje. Foto: Alcaldía de Jamundí.

Jamundí

El general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía de Cali, confirmó que los autores del crimen de Nilson Julián Cañaveral, trabajador de la Alcaldía de Jamundí, son integrantes del frente “Jaime Martínez” de la disidencias de las Farc.

El oficial detalló que los presuntos guerrilleros atacaron a disparos a la víctima, causándole la muerte a pesar de haber sido auxiliado y trasladado a un centro asistencial.

Cañaveral, quien estaba vinculado a la secretaría de Infraestructura, a cargo de la operación de maquinaria amarilla, se encontraba en la vereda El Descanso adelantando labores cuando ocurrió el hecho.

Este viernes, la comunidad de Jamundí lo despidió con emotivo homenaje. También elevaron sus voces exigiendo justicia.