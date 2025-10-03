Dominio puntoCo será asumido por un consorcio integrado por empresa colombiana

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) anunció que el consorcio Equipo PuntoCo, integrado por la empresa Central comercializadora de Internet S.A.S. de Colombia y Team Internet Group PLC del Reino Unido, se hará cargo del dominio de internet en el país.

Para el MinTIC, esto permitirá aumentar la participación del Estado colombiano en los ingresos generados hasta en un 92%.

Así lo expresó la ministra de las TIC, Carina Murcia: “El Estado colombiano recibirá el 92% de los ingresos brutos por registros y renovaciones, lo que representa más recursos para financiar proyectos de innovación, conectividad y educación digital”.

Además, sostuvo que, luego de más de una década en manos extranjeras, “por primera vez el dominio estará en manos de una empresa colombiana”.

El Ministerio advirtió que esto permitirá un impulso a la conectividad y transformación digital en Colombia, “lo que fortalece la soberanía digital y busca que más beneficios se queden en el país”, según la ministra TIC.

El acuerdo tiene una duración de 10 años hasta el 2035.

