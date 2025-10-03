El sindicato de docentes en Caldas respalda el paro nacional de 24 horas anunciado por FECODE

Manizales

Desde el sindicato Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL) afirman que la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) se estaba tardando en anunciar el paro de 24 horas, ya que los tres sindicatos del Eje Cafetero participaron de mesas de trabajo al respecto, asimismo, aseguran que es una noticia grata, aunque piden comprensión a los padres de familia por la decisión tomada.

Yoni Vargas Zuluaga, vicepresidente de EDUCAL, envía un mensaje al magisterio a apoyar masivamente el paro. “EDUCAL, SUTEQ y SER trabajamos para instaurar este gran paro. Por fin comenzamos a dar los primeros pasos a la crítica situación que vivimos en la salud. El paro debe ser activo, pero pedimos a los padres de familia comprender la situación crítica que atravesamos, por eso pedimos que también nos apoyen”.

Vargas Zuluaga, cuenta que los profesores no son atendidos en Riosucio por la falta de pago, por lo que los integrantes deben desplazarse a Manizales para tratar de ser atendidos. “Los entes de control deben investigar y auditar a las empresas de salud de carácter inmediato por lo que sucede en el corte de los servicios y en la falta de medicamentos, ojalá no tarden en hacerlo, son necesarios los recursos para los servicios de especialización, principalmente; debemos cuidar el fondo del magisterio”.

Algunas de los motivos para entrar a paro es por la defensa del derecho a la salud, investigar a entidades por no prestar servicios médicos a pesar de recibir recursos y la petición al gobierno nacional de solicitar más espacios para concretar la ejecución de la reglamentación del acto que reformó el Sistema General de Participaciones para asegurar más recursos al sector.