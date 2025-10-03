Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Deportes

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 3 de octubre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron las sorpresas que dejó convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos internacionales de octubre.

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 3 de octubre de 2025

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 3 de octubre de 2025

01:39:53

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche este capítulo completo a continuación:

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 3 de octubre de 2025

01:39:53

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad