“No necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente”: Pdte Consejo Superior de la Judicatura

Manizales

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura manifestó desde Manizales que el país en la actualidad no necesita una asamblea nacional constituyente. Y comentó que el equilibrio de poderes es uno de los pilares más importantes que tiene la democracia en la actualidad.

“No es necesario la respuesta es categórica en mi modesto parecer. Como ciudadano y como presidente del Consejo Superior tenemos una constitución preciosa, pero preciosa no por el lirismo y la estética de su redacción, por lo que contiene, por la fuerza de sus valores. Lo que hay que hacer es desarrollarla diariamente”, dijo Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura.

Vallejo, explicó que en la actualidad no hay razones de fondo para modificar la Constitución Nacional. También habló de la importancia de la separación de poderes y el papel que juega el presidente Petro en esa labor.

“Polemizamos con él, discutimos con él, respetuosamente, con argumentos, con ideas y por eso decirle al señor presidente Petro nuevamente con respeto y con afecto, claro. Presidente, la justicia trabaja por la paz, la justicia y trabaja por el desarrollo del estado social en Colombia”, comentó el magistrado.

Vallejo hizo un llamado al presidente de la república a evitar descalificaciones personales que ponen en riesgo la seguridad de los actores públicos.