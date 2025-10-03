Policía desarticuló a ‘Los del norte’, banda dedicada al tráfico de estupefacientes en Caldas

Manizales

En el allanamiento ejecutado por las autoridades en La Dorada (Caldas) contra el grupo delincuencial ‘Los del norte’, incautaron más de 1.000 dosis de bazuco, 18 millones de pesos en efectivo, varias motocicletas, un arma traumática y dispositivos móviles. La coronel Rocío Milena Melo Puerto, comandante de la Policía Caldas, asegura que la investigación para dar con estas personas duró ocho meses.

“Este grupo generaba una renta criminal de $ 50 millones y operaban en modalidad de domicilio. Compraban la droga al sur del país, la traían a La Dorada, la dosificaban y la distribuían en el municipio y poblaciones cercanas, entonces no tenían un lugar exacto de venta de dosis, sino a medida que los contactaban. El grupo instrumentalizaba a una menor de 14 años para las distribuciones y lo hacían para evitar los controles de la policía, entonces la niña llevaba la cantidad de dosis solicitada y las entregaba a los distribuidores”.

Alias ‘Diomedes’ era el cabecilla del grupo delincuencial y con él fueron capturados otros 15 integrantes, quienes tenían antecedentes por el delito de tráfico de estupefacientes, por lo que un juez les dictó medida de aseguramiento intramural.

Este es el segundo operativo que ejecuta la policía en el puerto caldense en una semana, dejando en total 40 capturas y dos grupos delincuenciales desarticulados, por lo que Jorge Andrés Gómez Escudero, secretario de Gobierno de Caldas, recalca el trabajo que hacen en las instituciones educativas del departamento para evitar que los menores de edad sean víctimas y controlados por dichas agrupaciones.

“Son dos operaciones en menos de una semana y se han capturado 40 personas en la lucha contra el multicrimen, por eso resalto la labor de la policía y esto representa que no están dichos criminales causando mal en las calles del puerto caldense. Estos resultados demuestran el trabajo para que prevalezca la seguridad. Estas personas que instrumentalizan a niños, niñas y jóvenes a ese mundo perverso, lo contrarrestamos con campañas de prevención de la policía y la gobernación para que no tengan efectos nefastos que causa el consumo de estupefacientes”.

La semana pasada, las autoridades desarticularon en este municipio el grupo delincuencial ‘Los corredores’ que era conformado por 24 personas.