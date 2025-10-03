¿Quién fue Jane Goodall? Así fue su influencia en el estudio de primates

Este primero de octubre se confirmó que la etóloga británica y experta mundial en chimpancés, Jane Goodall, murió a los 91 años.

Según información del Instituto Jane Goodall, la etóloga falleció por causas naturales.

¿Quién era Jane Goodall?

Según menciona el portal web de National Geographic, Valerie Jane Morris-Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres, Inglaterra. Desde temprana edad adquirió un fuerte interés por la naturaleza.

Algo que años más tarde la motivó a conocer África.

¿Cómo inició el interés de Jane Goodall por los chimpancés?

De acuerdo con la reconocida revista National Geographic, Goodall no asistió a la universidad, por el contrario, se graduó de la escuela de secretariado.

Una vez graduada de la escuela, trabajó como secretaria y camarera; sin embargo, no renunció a su sueño de visitar África, es por eso por lo que con el dinero que logró ahorrar de sus dos trabajos logró comprar un tiquete a aéreo para Kenia.

Ya estando en Kenia, conoció a Louis Leakey, un arqueólogo y paleoantropólogo, quien puso en marcha una expedición hacia la reserva de Gombe Stream, en donde estudió el comportamiento de los chimpancés. El 14 de julio de 1960 Jane Goodall se unió a Leakey en la travesía.

En 1965 Jane Goodall se graduó como doctora en Etología de la Universidad de Cambridge, fue una de las pocas personas admitidas para doctorado sin hacer estudios previos.

Descubrimientos de Jane Goodall

A lo largo de su estancia en la selva, Goodall estuvo varios meses acercándose a los chimpancés mientras tomaba nota de sus observaciones diarias. Pasado el tiempo pudo integrarse con los animales.

“Les puso nombre y detectó que eran individuos con personalidad, mentes complejas, emociones y vínculos a largo plazo”, se lee en el portal web.

Asimismo, el Instituto Jane Goodall, en su página web, describe varios de sus descubrimientos, entre ellos:“los chimpancés se preocupaban los unos de los otros y mostraban verdadero altruismo. Por ejemplo, en 1987, la doctora Goodall y su equipo de trabajo observaron al adolescente Spindle “adoptar” a un huérfano de 3 años, Mel, aunque el pequeño no era un pariente cercano. Spindle salvó la vida de Mel”.

También descubrió que los chimpancés tenían relaciones duraderas, cariñosas y compasivas entre miembros de su familia.

¿Qué reconocimientos o premios obtuvo Jane Goodall?

Por otra parte, el instituto Jane Goodall, recalca los reconocimientos que recibió a lo largo de su vida, entre ellos están:

Premio Príncipe de Asturias de Investigación (2003, España).

Doctora ‘honoris causa’ por 45 universidades

Premio Internacional Cataluña (2015).

Legión de Honor de la República de Francia.

Título de Dama del Imperio Británico.

Medalla Hubbard de la National Geographic Society.

Kyoto Prize (Japón).

Medalla Benjamin Franklin en Ciencias de la Vida.

Premio Gandhi/King por la No Violencia.

Medalla de Oro UNESCO.

