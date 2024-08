Roots & Shoots, programa de Jane Goodall que busca impulsar el cuidado del medioambiente

Jane Goodall, etóloga y activista ambiental británica, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su visita a Medellín gracias la plataforma Elemental y Comfama como parte de la celebración de los 70 años de la caja de compensación familiar.

Para iniciar, Goodall se refirió a las investigaciones que adelanta desde hace varios años sobre los chimpancés, “la razón por la que estoy haciendo esta charla es por los jóvenes, los podemos empoderar para hacer la diferencia por eso la educación es tan importante en los jóvenes”.

Por otra parte, habló sobre la transmisión de enfermedades de animales a humanos, “estamos penetrando cada vez más el hábitat de los animales, estamos expandiendo la población, entonces estamos cazando a los animales, vendiéndolos, traficándolos y eso genera oportunidades para esos virus que están viviendo en el animal durante mucho tiempo”.

Asimismo, señaló que el cambio climático está afectando el tiempo de comida para los chimpancés y a otros animales.

Entre otros temas, una de las científicas más importantes del mundo aseguró que “el legado que le dieron al mundo los chimpancés es enseñar la ciencia de que los humanos no son los únicos seres sintientes y pensantes. Por mi parte, el legado que dejaré será el trabajo de mi programa Roots and Shoots que he desarrollado en 70 países, incluyendo Colombia, en el que los jóvenes pueden trabajar en lo que quieran a favor del medioambiente”.

Añadiendo que “los chimpancés tienen el sentido de curiosidad, si pudieran discutir sus sentimientos podrían a lo mejor tener esa religión en la que veneran al sol, a las estrellas y a la tormenta. Siempre puedo presenciar los bailes de los chimpancés adorando al sol, por eso digo que podrían tener una religión si pudieran expresarlo con palabras”.

Escuche la entrevista completa a continuación: