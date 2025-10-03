Solicitan cárcel para 12 presuntos extorsionistas en Córdoba: intimidaban a alrededor de 300 personas

Montería

Las autoridades informaron que estos 12 presuntos integrantes del Clan del Golfo delinquían en municipios de los departamentos de Córdoba y Sucre, donde al parecer, extorsionaban a cerca de 300 personas entre comerciantes, ganaderos, empresas distribuidoras de alimentos y bebidas, prestamistas informales, mototaxistas y contratistas de obras públicas.

Los hoy procesados serían conocidos en el mundo delincuencial con los alias de ‘Javier’, ‘Paola’, ‘Chimenea’, ‘Yei’ o El Peluquero’, ‘Enamorado’, ‘El Chino’, ‘Carlitos’, ‘El Menor’, ‘Cabeza de Puerco’, ‘Mario’, ‘José’ y ‘El Paisa’. Las capturas por orden judicial, se ejecutaron mediante allanamientos simultáneos en Lorica, San Antero y Momil (Córdoba); Corozal (Sucre) y Medellín (Antioquia).

Estos operativos fueron adelantados por la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y con el Gaula Militar.

“El grupo, cuyos miembros respondían a los alias de ‘Javier’, ‘Paola’, ‘Chimenea’, ‘Yei’ o ‘El Peluquero’, ‘Enamorado’, ‘El Chino’, ‘Carlitos’, ‘El Menor’, ‘Cabeza de Puerco’, ‘Mario’, ‘José’ y ‘El Paisa’, se dedicaba a actividades delictivas como extorsión, observación criminal, homicidios selectivos y control social en zonas urbanas y rurales”, se reveló por parte de la Policía de Córdoba, en cabeza del coronel Elkin Corredor.

Sobre alias ‘Paola’ y alias ‘Chimenea’ también se señaló que “coordinaban las exacciones, identificaban nuevas víctimas y llevaban un minucioso registro contable en libros de cobro. ‘Chimenea’ se especializaba en extorsionar a ganaderos del municipio de Momil”.

Por su parte, alias ‘Javier’ fue identificado como el jefe financiero de la zona, responsable de establecer las tarifas extorsivas y recaudar el dinero”, precisaron las autoridades.

La investigación que habría durado nueve meses, también habría arrojado que, presuntamente alias ‘Yei o El Peluquero’ y ‘Enamorado’ “se dedicaban al reclutamiento de jóvenes vulnerables en Lorica y realizaban cobros coactivos”.

Según las fuerzas militares, esta red criminal lograba recaudos superiores a los $1.200 millones de pesos mensuales.

“Durante los allanamientos, se incautó material crucial para las operaciones del grupo, incluyendo 12 celulares, libros de cobro (evidencia clave de la contabilidad ilegal) y dos armas de fuego. Este importante resultado operacional representa un duro golpe a las finanzas y la estructura logística del Clan del Golfo en el Bajo Sinú y zonas aledañas”, sostuvieron las autoridades.

Dos de los procesados habrían participado en el ‘Plan Pistola’:

En medio de esta investigación, se habría establecido que alias ‘Paola’ y alias ‘Yei’ o ‘El Peluquero’ habrían participado en el atentado contra el subintendente de la Policía, Yeiner Morelo Guzmán, quien resultó herido por impactos de bala en el municipio de Lorica. Los hechos se registraron el 23 de abril de 2025

Este hecho criminal se ejecutó en medio del ‘Plan Pistola’, que dejó siete uniformados muertos y seis heridos en Córdoba durante los meses de abril y junio del presente año.

Estas 12 personas son procesadas por presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada. El próximo martes, 7 de octubre, continuarán las diligencias judiciales con la intervención de la bancada de la defensa. Posteriormente, la judicatura definirá si accede o no a la petición de la Fiscalía, la cual solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los investigados.

